Cimitero di Monza: qr code per trovare le tombe

Il qr code aiuterà i visitatori del cimitero di Monza a individuare le tombe di amici e parenti: la novità è stata anticipata lunedì in consiglio comunale dall’assessore Ambrogio Moccia. I totem comparsi una ventina di anni fa sono vetusti, ha spiegato sollecitato da una interpellanza presentata da Marco Monguzzi di Fratelli d’Italia, e non sono compatibili con il software installato di recente dal Comune. Sostituirli con modelli aggiornati sarebbe troppo dispendioso e, ha aggiunto, sarebbe «inutile in quanto le nuove soluzioni informatiche» permettono di localizzare le sepolture utilizzando lo smartphone.

Cimitero di Monza: in arrivo cartelli con il qr code e le istruzioni

A breve, quindi, i box saranno dismessi e al loro posto saranno montati cartelli con il qr code e le istruzioni che consentiranno di trovare agevolmente la collocazione dei defunti. Chi non ha un telefonino di ultima generazione in grado di leggere il codice o non ha troppa dimestichezza con la tecnologia potrà ricorrere ai tablet che nel giro di qualche settimana saranno installati all’ingresso del cimitero di via Foscolo e che potranno essere interrogati con la stessa modalità dei totem: la loro posa dovrebbe richiedere una spesa piuttosto esigua in quanto, ha precisato Moccia, saranno riciclati quelli acquistati lo scorso anno dal municipio per leggere i green pass all’entrata degli uffici pubblici. Per evitare brutte sorprese e vincere eventuali tentazioni da parte di qualche visitatore con la mano un po’ troppo lesta i tablet saranno incastonati in speciali cornici antiscippo.

Cimitero di Monza: risolti i problemi del nuovo software sul portale del Comune

Sembrano, intanto, risolti gli inconvenienti provocati dal nuovo software che alcuni mesi fa ha reso difficoltosa la ricerca delle sepolture sul portale del Comune: da qualche tempo la mole di segnalazioni inviate agli uffici funerari, ha assicurato l’assessore, è diminuita.