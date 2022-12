Ciclista di 81 anni investito da un autoarticolato a Monza: è in prognosi riservata

Sono in corso accertamenti da parte della polizia locale di Monza sull’incidente stradale accaduto nella prima mattinata di giovedì 22 dicembre in viale Sicilia, nel capoluogo brianzolo. Secondo una prima ricostruzione un anziano, classe 1941, in sella a una bicicletta, all’altezza della intersezione con via Correggio è stato investito da un autoarticolato con targa italiana.

Investito da un autoarticolato a Monza: caricato in ambulanza in codice rosso

Il sinistro è avvenuto intorno alle 7.50: il ciclista, cosciente, è stato parzialmente arrotato dal mezzo pesante. Estratto dai vigili del fuoco, è stato caricato in ambulanza, secondo quanto comunicato dalla Polizia locale versa in prognosi riservata ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo. Sul posto due autopattuglie e un ufficiale coordinatore della polizia locale monzese.