Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 29 agosto 2024 (la Formula 1)

Cosa c’è sul Cittadino di giovedì 29 agosto 2024. Nelle edicole e in edizione digitale (clicca qui).

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 29 agosto 2024: in apertura e in primo piano

Gp d’Italia protagonista sul Cittadino del 29 agosto, primo giorno del lungo weekend che porta alla gara di domenica 1 settembre: in primo piano la conferenza stampa di presentazione con le parole di Stefano Domenicali sul futuro del Gp, l’intervista al presidente di Assolombarda Alessandro Spada, tutti gli eventi a Monza, i trasporti, le notizie dalla città. Nel giornale lo Speciale di 40 pagine che racconta la stagione e i protagonisti con focus sulla giovane stella Andrea Kimi Antonelli.

Il Cittadino Monza prima pagina 29 agosto 2024 Il Cittadino Prima pagina Speciale Formula 1

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 29 agosto 2024: le altre notizie

La politica con le reazioni al licenziamento dell’assessore Giada Turato e la difesa dal centrodestra per il trattamento subito; la cronaca con un bilancio: poco meno di 35 chilogrammi di stupefacenti sequestrati in tre mesi in provincia; la città con i cantieri di via Bergamo – finito – e piazza Cambiaghi, ancora in corso e con previsione di chiudere a ottobre; poi l’odissea di una donna al pronto soccorso per una colica; infine il calcio con il match che mette il Monza di fronte al suo passato: sfida la Fiorentina.