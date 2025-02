Cosa c’è sul Cittadino di giovedì 6 febbraio 2025. Nelle edicole di Monza e del circondario e in edizione digitale (clicca qui).

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 6 febbraio 2025: in apertura e in primo piano

Case, bar, autodromo, cascine, ristoranti, golf, tennis: quanto vale in termini di canoni di concessione il patrimonio nel Parco? I conti li fa il primo piano nel giornale in edicola e arrivano a quasi 2,5 milioni di euro. Era parte del patrimonio dei Savoia, oggi è proprietà pubblica ed è un tesoretto per le casse comunali. È quanto emerge dai documenti pubblicati sul sito della reggia di Monza, intanto è arrivato il via libera alla Fondazione Morandi per l’hospice pediatrico nell’ex Centro Rai. Sul giornale rendering e progetto.

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 6 febbraio 2025: le altre notizie

La cronaca con il report dell’attività di un anno di polizia locale con la novità in arrivo dei varchi stradali per leggere le targhe; c’è anche la conclusione delle indagini per il rogo al chiosco di via Sant’Andrea all’inizio dell’anno: sono stati quattro baby piromani, di età compresa tra 12 e 14 anni.

Poi la firma dell’intesa per la realizzazione della stazione ferroviaria Monza Est (entro il 2028); la volontà della Brianza di seguire la strada della sostenibilità con la costituzione di un fondo per finanziare progetti di forestazione urbana e transizione energetica. E poi lo sport con il Mnza e i dolori di un mercato invernale al sapore di svendita.