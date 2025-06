Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 5 giugno 2025

Cosa c’è sul Cittadino di giovedì 5 giugno 2025. Nelle edicole di Monza e del circondario e in edizione digitale (clicca qui).

Gli anni saranno anche d’argento, ma le rette delle Rsa sono d’oro. O di platino. Il costo medio in Brianza (e parliamo di rsa dell’Ats) si aggira attorno agli 84 euro al giorno, che significa per gli utenti 30mila euro circa all’anno. A dirlo sono i dati raccolti dall’osservatorio sulle Rsa dei pensionati Fnp Cisl Lombardia. L’inchiesta del Cittadino entra nella questione: chi ha bisogno paga, gli altri aspettano.

E poi ancora le strisce blu per il parcheggio a pagamento, l’esecutivo Pilotto cerca di giustificare la manovra – con il vicesindaco Longoni e l’assessore Zappalà – dicono: «Non vogliamo fare cassa, ma solo mettere ordine nel caos». Già chiesti oltre 200 pass che permettono di posteggiare nella zpru 5 con 25 euro l’anno. E l’onda arriverà fino in via Bergamo.

Il 7 giugno è il giorno della rievocazione storica e sul Cittadino in edicola c’è il salto nel tempo che racconta l’evento. Il mondo dello sport invece piange Ambrogio Caprotti, storico fotografo del Monza e della città (e del Cittadino).