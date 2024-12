Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 5 dicembre 2024 (con la Top 1000)

Cosa c’è sul Cittadino di giovedì 5 dicembre 2024 e con il Cittadino. Nelle edicole e in edizione digitale (clicca qui).

Con il Cittadino in edicola giovedì 5 dicembre 2024 la Top 1000 delle aziende per fatturato

Giovedì 5 dicembre a Monza, e poi ancora sabato 7 dicembre in Brianza, è il giorno della Top 1000, la classifica stilata dal Centro studi di Assolombarda con PwC e Bpm delle aziende di Monza e Brianza in base al fatturato. L’edizione 2024 – che si basa sui risultati ottenuti l’anno precedente – conferma che a guidare il treno dell’impresa sono ancora le grandi tecnologie. In cima il gruppo Esprinet di Vimercate che ha raggiunto quasi 4 milioni di euro di fatturato. A seguire StMicroelectronics di Agrate e Mediamarket di Verano Brianza. Ma l’elenco è lungo e tra le righe è possibile leggere, in controluce, lo stato dell’arte. Molto c’è ancora da fare e uno dei temi di punta è quello dell’avvento, in azienda, dell’intelligenza artificiale.

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 5 dicembre 2024: in primo piano

In primo piano c’è il Gp d’Italia rinnovato: dopo l’annuncio della scorsa settimana del prolungamento del contratto fino al 2031, sul giornale in edicola c’è l’approfondimento con tutte le reazioni della politica. E l’analisi dei costi.

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 5 dicembre 2024: le altre notizie

Ci sono le truffe, con i più anziani e fragili nel mirino: dopo il caso del Vimercatese, i finti preti sono stati segnalati anche nel decanato di Monza. Ma le modalità di raggiro sono molteplici. Poi ci sono le pietre d’inciampo e l’inchiesta sulla salute dei negozi a Natale: anche per i commercianti non è oro la lucina che luccica. Tra le storie il panettiere storico che chiude e l‘idea originale per i regali di Natale (tipo un Garpez).

Infine il calcio: il Monza in crisi di risultati affronta l’Udinese per la prima di quattro sfide che possono significare cambio di passo o baratro.