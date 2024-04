Cosa c’è sul Cittadino di giovedì 4 aprile 2024. Nelle edicole e in edizione digitale (clicca qui).

In primo piano c’è la povertà sanitaria, ovvero i debiti contratti da chi deve curarsi. Anche a Monza e Brianza. L’inchiesta sullo stato di salute del sistema sanitario con sindacati Cgil, Cisl e Uil, da Anci Sanità, Ordine dei Medici, l’Opera San Vincenzo, l’Ordine dei farmacisti. Asst Brianza che gestisce i servizi territoriali della provincia.

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 4 aprile 2024

Tra le altre notizie in evidenza il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (con l’ampliamento della Ztl e le “isole ambientali”); l’addetto in Comune diventa “citizen assistant”: la strategia della Giunta per attirare i giovani; Esselunga cerca 300 nuovi addetti per 20 ruoli nell’area di Milano e della Brianza: arriva il job day.