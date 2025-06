Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 26 giugno 2025

Cosa c’è sul Cittadino di giovedì 26 giugno 2025. Nelle edicole di Monza e del circondario e in edizione digitale (clicca qui).

La metropolitana a Monza e non potrebbe essere altrimenti: è il giorno dell’incontro a Roma tra i sindaci interessati dal prolungamento della M5 e il ministro Matteo Salvini. Secondo quanto appreso dal Cittadino, il piano del ministro per risolvere la questione è: tagliare tre fermate a Monza (piazza Trento Trieste, Villa Reale, via Marsala) per un costo di 400 milioni, prendere o lasciare. L’incontro è al ministero alle 12.

In edicola poi la Guardia di finanza a caccia di “fantasmi”, con la scoperta di 59 persone completamente sconosciute al Fisco; il caso street tutor, che da un paio di settimane suscita malumori nel centrosinistra, non è chiuso: venerdì 20, all’indomani del consiglio comunale dedicato alla sicurezza, LabMonza ha ribadito la sua posizione in un comunicato. Intanto in città c’è chi li invoca per il proprio quartiere; Villa Reale ci riprova e bussa di nuovo all’Unesco.

Con il giornale anche l’inserto Il Bello della Comunità in collaborazione con la Fondazione della Comunità di Monza e Brianza e dedicato alle iniziative dell’ente filantropico.