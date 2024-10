Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 17 ottobre 2024

Cosa c’è sul Cittadino di giovedì 17 ottobre 2024. Nelle edicole e in edizione digitale (clicca qui).

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 17 ottobre: in apertura e primo piano

In apertura di giornale ancora i trasporti, ma questa volta visti dalla parte degli studenti e delle scuole. Il caso sollevato in consiglio comunale: gli ingressi in ritardo a causa di autubus pieni o corse che saltano si ripercuotono sui voti. Al liceo Frisi, preso d’esempio ma è così anche in altri istituti, scatta lo status di “studente ritardatario abituale” che va a influire sul voto in condotta. La politica chiede una azione prioritaria.

In primo piano la violenza dei più giovani. A giudicare dai fatti, le notizie non sono positive. Di certo c’è che, in materia di devianza giovanile, la Brianza ha fatto la sua parte. Dallo scorso luglio a oggi, infatti, le cronache hanno registrato numerosi episodi di cronaca nera con protagonisti dei minorenni: si parla di violenza nei confronti di coetanei, ma non solo. Ci sono le risse a coltellate, ma anche episodi inquietanti come quello del 16enne che ha aggredito il vicino di casa per nessun motivo particolare. E poi la strage di Paderno Dugnano. Ma chi sono i giovani della porta accanto? E c’è un problema giovanile?

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 17 ottobre: le altre notizie

La metro di Monza ora parla dialetto: botta e risposta sugli extracosti tra l’associazione Hq Monza e il senatore Galliani; l’ex centro Rai nel parco ospiterà un hospice pediatrico per iniziativa della Fondazione Morandi che opera sul territorio; sposarsi all’arengario? Possibile fino al 31 dicembre dopo le prime tre cerimonie in occasione di “Sai cosa abbiamo in Comune”. Infine trattative avviate per la vendita dell’Ac Monza: attesa un’offerta dall’investitore americano.