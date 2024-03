Cosa c’è sul Cittadino di giovedì 14 marzo 2024. Nelle edicole e in edizione digitale (clicca qui).

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 14 marzo 2024: la cronaca

Tutte le auto, una ventina, che erano parcheggiate in via Debussy a Monza tra la scuola primaria e quella dell’infanzia sono state vandalizzate nella notte tra martedì 12 e mercoledì 13 marzo. I proprietari, fin dalle prime ore del mattino, hanno trovato tutti gli pneumatici squarciati. Sono stati proprio loro ad avvisare la Polizia di Stato che è intervenuta per verbalizzare l’accaduto. Non solo.

Nella stessa notte gli ignoti vandali se la sono presa anche con le reti da calcio (recentemente sostituite) del campetto che si trova a poca distanza dal parcheggio preso di mira.

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 14 marzo 2024: ambiente

Il ritrovamento di «sostanze inquinanti» e di «rifiuti ad alto coefficiente di tossicità» – ma «non radioattivi» – scombina, almeno per ora, tutti i progetti previsti sui due terreni di via Marelli confiscati alle mafie un anno e mezzo fa, e poi acquisiti dal Comune di Monza. Lo spiega l’assessore con deleghe alla Legalità e all’Antimafia Ambrogio Moccia: «Le analisi hanno confermato la presenza di infiltrazioni tossiche di vario genere. Questo vuol dire che non solo le operazioni di bonifica saranno molto più lunghe e onerose del previsto, tanto che stiamo dialogando con l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Ansbc)».

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 14 marzo 2024: il premio

Un prestigioso riconoscimento per Acinque, prima classificata nella categoria competitività ed efficienza del premio che ha messo a confronto le performance delle maggiori utility italiane. La cerimonia di premiazione si è tenuta mercoledì nella sede della Camera di commercio di Milano nell’ambito del forum “Le utility, governare la complessità”, evento conclusivo dell’analisi promossa da Althesys Strategic Consultants, con il coordinamento dell’economista Alessandro Marangoni. A ritirare la targa è stato l’amministratore delegato del Gruppo, Stefano Cetti. Da remoto è intervenuto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin.

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 14 marzo 2024: il caso

Il trapper Jordan Tinti, alias Jordan Jeffrey Baby, 27 anni, di Bernareggio, è stato trovato nella sua cella, privo di vita. Era in carcere a Pavia. Non è escluso che proprio la revoca della misura di affidamento terapeutico che gli era stata inizialmente concessa, lo abbia indotto alle più estreme decisioni.

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 14 marzo 2024: lo Speciale Papa

In edicola con il Cittadino l’inserto gratuito speciale su Papa Francesco, in Vaticano da marzo 2013. Il 25 marzo poi saranno passati sette anni dalla grande messa nel Parco di Monza.