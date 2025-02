Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 13 febbraio 2025 (con Anni d’Argento)

Cosa c’è sul Cittadino di giovedì 13 febbraio 2025. Nelle edicole di Monza e del circondario e in edizione digitale (clicca qui). In edicola con il giornale l’inserto gratuito Anni d’Argento, dedicato ai temi più d’attualità e utili della terza età.

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 13 febbraio 2025: in apertura e in primo piano

Che settimana è? Esatto, quella di Sanremo. E in primo piano sul giornale in edicola c’è il Festival con interviste – a Andy e Iva Zanicchi – e curiosità.



Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 13 febbraio 2025: le altre notizie

La M5 che già era in ritardo, rallenta: Milano ha rifatto i conti per il prolungamento della Lilla a Monza mancanto 589 milioni di euro; per contro c’è l’indagine Mal’aria di Legambiente che restituisce una fotografia degli ultimi quindici anni con dati altalenanti e in crescita, con un giorno allarmante alla settimana. E gli automobilisti? Nel 2024 hanno perso 55mila punti e c’è ancora chi prende la multa perché non indossa le cinture di sicurezza.

Poi il lavoro tra i grandi casi Candy e St, ma anche con un occhio alla categoria dei collaboratori domestici con focus sul 2023: la metà sono irregolari.

Infine lo sport: c’è il Monza con il ritorno di Alessandro Nesta.