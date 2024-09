Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 12 settembre 2024

Cosa c’è sul Cittadino di giovedì 12 settembre 2024. Nelle edicole e in edizione digitale (clicca qui).

In apertura del giornale in edicola c’è il rimpasto post balneare: per la prima volta dal licenziamento, parla l’ex assessore Giada Turato. Ma parla anche il sindaco Paolo Pilotto che in consiglio comunale ha ricostruito le tappe che hanno portato al siluramento dell’ex assessora all’Ambiente e alla Mobilità: liquidare Giada Turato è costato una notevole fatica oltre che «mesi di riflessione» ritendendo inoltre un errore la scelta fatta due anni fa. L’avvocato, dal canto suo, ha commentato di essere stata «tradita» dal sindaco e ha spiegato chi le ha messo i bastoni tra le ruote.

In primo piano c’è la Villa reale, perché nel 2014 era stata riaperta dopo i lavori di ristrutturazione. E cosa è successo in questi dieci anni? Sul giornale una analisi sulla situazione della “bella senz’anima in cerca d’autore” e sul futuro che “è tornare a 200mila visitatori l’anno”. Interviste ai protagonisti di questi dieci anni e commenti.

Le nozze blindatissime di Galliani in municipio, testimoni Gigi Marzullo e l’avvocato Cristina Rossello; la raccolta firme promossa per il Giovannino d’oro alla memoria a Fabio Castelli, anche volontario della Croce rossa morto nell’incidente stradale di viale Battisti; l’intervista al fratello del camionista di Bellusco morto la settimana scorsa in un incidente in viale Stucchi; “Sempre al Bar” dal 1994: lo storico gruppo di tifosi del Monza compie trent’anni e nel match contro l’Inter ha in programma una coreografia da record.