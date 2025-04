Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 10 aprile 2025

Cosa c’è sul Cittadino di giovedì 10 aprile 2025. Nelle edicole di Monza e del circondario e in edizione digitale (clicca qui).

Non si è parlato altro che dei dazi di Donald Trump e ne parla anche il Cittadino di giovedì 10 aprile con un’inchiesta che, al netto dei ripensamenti dell’ultimora, analizza le ricadute sull’economia brianzola. Parlano Adiconsum (“per ora nessuna ricaduta“), Confcommercio Monza e Brianza (“Guardare anche oltre gli Stati Uniti” dove oltre è la Via della Seta), il professore di Storia economica Luca Mocarelli. E anche le agenzie di viaggio, che inquadrano le politiche protezionistiche secondo le scelte del turismo.

E poi c’è il Salone del Mobile, che per la Brianza è una grossa fetta di export: gli Usa si confermano primo mercato, sul podio anche Francia e Cina. Sul giornale in edicola le testimonianze delle aziende brianzole in fiera.

Dall’economia alle cronache: la lettera del Cittadino al sindaco di Monza, con la proposta di Giovannino d’Oro a Eugenio Galbiati. Per “la capacità imprenditoriale, l’attenzione costante alla monzesità, il continuo e sempre silenzioso impegno benefico“.

Ma anche i numeri della polizia locale: in tre mesi ritirate 72 patenti. Non per l’alcol (5): per il telefonino al volante. Infine lo sport con lo scontro di coda tra Venezia e Monza.