Cgil e Alisei, al via la summer school che prepara alle sfide del lavoro

Prende il via giovedì 15 giugno alle 17 la seconda edizione di “Valore al lavoro”, la Summer School della Cgil di Monza e Brianza organizzata in collaborazione con l’Associazione Alisei per fornire ai giovani lavoratori le “fondamenta” per affrontare le sfide del lavoro.

Cgil e Alisei: 15 giugno con la docente Alessandra Ingrao

La prima lezione dal titolo “Le fondamenta” sarà tenuta da Alessandra Ingrao, docente di Diritto del lavoro e Diritto sindacale all’Università degli Studi di Milano. Il commento in chiusura del pomeriggio sarà affidato alla segretaria della Cgil brianzola con delega alle politiche giovanili Tania Goldonetto. Una settimana più tardi Matteo Moretti, segretario organizzativo della Cgil in Brianza, terrà un laboratorio per imparare a leggere la busta paga e a conoscere la contrattazione nazionale e aziendale. Giovedì 29 giugno il segretario generale di Nidil Cgil Monza Brianza Lino Ceccarelli, il funzionario sindacale Fp Cgil Monza Brianza Matteo Villa e la responsabile dell’Ufficio Vertenze e Legale della Cgil Monza Brianza Irene Zappalà parleranno di “Strategie di sopravvivenza e strumenti contrattuali” per contrastare la precarietà.

Cgil e Alisei: il programma di luglio

Dedicata alle mafie la lezione del 6 luglio tenuta da Ilaria Meli, docente di Strategie internazionali di contrasto alla criminalità organizzata all’Università degli Studi di Milano insieme al segretario Cgil in Brianza Matteo Casiraghi. Il 13 luglio Debora Migliucci, direttrice dell’Archivio del Lavoro Cgil, affronterà argomenti storici. Si chiude giovedì 20 luglio con “Essere Cgil”, con la partecipazione di Anna Bonanomi, segretaria generale Spi Cgil Brianza, e Walter Palvarini, segretario generale della Cgil Mb. Consegnerà i diplomi Maria Grazia Gabrielli, segretaria Cgil nazionale. Gli incontri si tengono il giovedì dalle 17 alle 19 in via Premuda 17.Costo 25 euro per i non iscritti. Info: summer.monza@cgil.lombardia.it.