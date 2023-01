Cesano, via libera al progetto di riqualificazione di via Don Viganò

Riqualificare un’arteria importante della città migliorando la sicurezza stradale, regolamentando la sosta e rendendo più fluida la circolazione. Una trasformazione che si traduce anche in maggiore qualità estetica, con nuovi marciapiedi, arredo urbano e illuminazione pubblica. Dopo un lungo iter di natura tecnico-amministrativa è stato approvato in Giunta, a Cesano Maderno, il progetto esecutivo di riqualificazione della via Don Luigi Viganò. Un progetto (di oltre 2 milioni e 700 mila euro) che prevede anche la realizzazione di una nuova rotatoria in corrispondenza della via Muratori, la realizzazione di un percorso pedonale, lungo il lato sud, dalla rotatoria all’intersezione con via Kennedy e la razionalizzazione dei parcheggi.

Riqualificazione di via Don Viganò a Cesano: incontro pubblico

Mercoledì 11 gennaio alle 20,45 nell’aula del Consiglio Comunale, la proposta progettuale sarà presentata alla città nel corso di un incontro pubblico aperto a tutti i cittadini. L’opera è di grande rilevanza e l’impostazione scelta dall’Amministrazione è quella della più ampia condivisione con la città. L’assessore ai Lavori Pubblici, Manuel Tarraso, ha incontrato in Comune nelle scorse settimane i commercianti le cui attività si affacciano sulla via, ha presentato loro le planimetrie che illustrano il progetto e raccolto impressioni e suggerimenti. La prossima tappa sarà quella di un incontro con i cittadini, a cui parteciperanno, oltre all’Assessore Tarraso, il Sindaco, Gianpiero Bocca, i progettisti, i responsabili e funzionari dell’Area Tecnica del Comune.

Riqualificazione di via Don Viganò: aggiornamento costante dei cittadini

Obiettivo: spiegare i contenuti del progetto, mostrare i disegni, comunicare fasi e tempi di realizzazione, rispondere alle domande di chi abita nella zona, di chi vi lavora o percorre la via durante gli spostamenti quotidiani. I cittadini saranno costantemente aggiornati attraverso il sito Internet del Comune e i canali social, ma anche attraverso gli strumenti di messaggistica istantanea la cui prossima attivazione da parte dell’Amministrazione comunale coinciderà con la campagna di comunicazione del progetto di via Viganò. Saranno distribuite brochure informative e affissi manifesti. Un’attività di comunicazione mirata a coinvolgere i cittadini e ad aggiornarli sugli interventi e sul cronoprogramma dei lavori.

Riqualificazione di via Don Viganò, il sindaco: “Vantaggi alla circolazione e vivibilità”

“I lavori in via Don Luigi Viganò – spiega il Sindaco Gianpiero Bocca – saranno monitorati con grande attenzione e comunicati in modo costante. Sulla via hanno sede molte attività commerciali e produttive che devono essere tutelate. La riqualificazione della strada porterà benefici significativi per la circolazione e la vivibilità di tutta l’area, ma i lavori dovranno impattare il meno possibile sulla quotidianità delle persone. Informare, spiegare, ascoltare, promuovere il confronto e il dialogo con la città: è un impegno che comincia fin d’ora, con l’incontro pubblico in programma a inizio gennaio”.