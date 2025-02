Cesano: si arrampica per tre piani per svaligiare un appartamento, 28enne arrestato

I carabinieri l’hanno colto in flagrante mentre tentava la fuga dopo avere tentato un furto in un appartamento al terzo piano di una palazzina, raggiunto arrampicandosi pericolosamente, per diversi metri, lungo il tubo del pluviale. Un topo d’appartamento decisamente audace quello pizzicato nella serata del 10 febbraio dai militari della Tenenza di Cesano Maderno. Si tratta di un 28enne di nazionalità albanese, in Italia senza fissa dimora: è stato accusato di tentato furto aggravato.

Cesano, arrestato un 28enne per tentato furto in un appartamento al terzo piano

L’intervento è avvenuto in via Tevere, dopo una segnalazione telefonica al numero di emergenza NUE112, che indicava una persona intenta ad arrampicarsi lungo la colonna pluviale di un condominio. Nel frattempo era già riuscito a raggiungere l’appartamento individuato e a penetrarvi dopo aver forzato la porta finestra del balcone. All’interno

aveva messo a soqquadro le stanze e riposto in una borsa diversi oggetti di valore, tra cui orologi, gioielli e capi d’abbigliamento firmati, successivamente restituiti al legittimo

proprietario.

Il 28enne, già noto alle Forze dell’Ordine, ha tentato la fuga, ma è stato immediatamente bloccato e messo in sicurezza dai militari, che lo hanno dichiarato in arresto. Sottoposto a giudizio direttissimo, l’arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere.