Cesano, scontro tra un’auto e una moto al Villaggio Snia: 28enne soccorso in codice rosso

Grave incidente al Villaggio Snia di Cesano Maderno: un uomo di 28 anni è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale. Secondo le prime informazioni non sarebbe comunque in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto venerdì 14, verso le 12.30 in via Magenta. E’ una delle arterie più trafficate della città, visto che da Cesano Maderno si dirige verso la zona industriale della Snia, in mezzo al verde delle Groane, per raggiungere Ceriano Laghetto e Saronno.

Due i veicoli coinvolti: un’auto con al volante una ragazza di 21 anni e la moto guidata da un uomo di 28 anni. L’impatto tra i due veicoli è stato estremamente violento: il motociclista è stato ritrovato ad alcuni metri di distanza dal luogo dell’incidente.

Incidente stradale a Cesano, motociclista portato con l’eliambulanza al San Gerardo di Monza

La ragazza, sotto choc, si è comunque fermata per prestare assistenza e per dare l’allarme. Sul posto è giunto l’automedica insieme a diverse ambulanze: l’Avis Meda, la Croce Bianca di Cesano Maderno, la Croce Verde di Lissone, temendo che potessero essere coinvolte più persone.

Incidente stradale a Cesano, sulle cause indaga la polizia locale

In realtà solo due. La ragazza è stata trasportata all’ospedale di Desio, ma solo per gli accertamenti di routine. Diversa invece la situazione per il centauro: il medico, vista la gravità delle condizioni, ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che si è alzato in volo dall’ospedale Niguarda di Milano. Il ferito è stato poi portato d’urgenza al San Gerardo di Monza.

Indagini in corso da parte della Polizia locale di Cesano Maderno per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e per accertare le responsabilità.