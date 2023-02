Cesano, patente mai conseguita e su un’auto non revisionata da anni: multata anche la mamma

Non aveva mai conseguito la patente e viaggiava su una Ypsilon con revisione scaduta da diversi anni. E a fare le spese della sventatezza dell’automobilista fermato sanzionato, sarà anche la madre, anche lei multata perché intestataria del veicolo incautamente affidato a un guidatore senza patente. Il tutto ai sensi del codice della strada. Il cittadino cesanese fermato da una pattuglia della polizia locale di Bovisio Masciago.

L’automobilista di Cesano fermato dalla Polizia locale di Bovisio

Durante una normale verifica stradale, la pattuglia di turno ha appurato che non solo l’uomo non aveva con sé la patente, ma non l’aveva mai fatta. E chissà da quanto tempo viaggiava senza. Il conducente veniva quindi sanzionato per la guida senza patente e per aver omesso ripetutamente di sottoporre l’auto a revisione. Inoltre la madre, proprietaria del veicolo, veniva sanzionata per l’affidamento incauto della macchina al figlio privo di patente di guida. L’auto è stata infine sottoposta a fermo amministrativo per la durata di 3 mesi. Si tratta del secondo utente della strada trovato nel giro di due giorni alla guida senza patente, dagli agenti.