Cesano, operatore di Gelsia investito da un mezzo della raccolta rifiuti: è grave al San Gerardo

Non sarebbe in pericolo di vita il dipendente della ditta Gelsia Ambiente che lunedì mattina, a Cesano Maderno, per cause in via di accertamento (sul posto presente una pattuglia della polizia locale oltre che una squadra dei vigili del fuoco) è stato investito da un mezzo della società mentre stava svolgendo la raccolta dei rifiuti.

Cesano: operatore di Gelsia investito, la vicinanza della società

L’incidente è accaduto attorno alle 8 in via Vivaldi e l’operaio, un 57enne, è stato soccorso in codice rosso da personale paramedico inviato dal 118 su un’ambulanza e un’automedica e portato in gravi condizioni all’ospedale San Gerardo di Monza.

La società ha diramato in giornata una comunicazione dicendo che “in attesa di conoscere gli esiti degli accertamenti in corso si è immediatamente messa a disposizione delle Autorità competenti per contribuire a chiarire ogni aspetto della vicenda. Da sempre attenta ai temi della sicurezza sul lavoro – si legge ancora – la società e tutto il Gruppo esprimono rammarico per l’accaduto e assicurano la massima vicinanza al lavoratore e alla sua famiglia, per qualunque tipo di necessità”.

