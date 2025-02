Cesano: manifesti, social e adesivi contro l’abbandono dei rifiuti

«Vuoi abbandonarmi? Mi rifiuto». È lo slogan scelto dal Comune di Cesano Maderno per la campagna di comunicazione contro l’abbandono di rifiuti sul territorio cittadino, promossa in collaborazione con A2A e Gelsia Ambiente, società che gestisce il servizio di igiene urbana in città.

Una campagna variegata e capillare, per contrastare il fenomeno e sensibilizzare ad una corretta e sana gestione dei rifiuti, attraverso un forte richiamo al senso civico e alla tutela del territorio, sarà attuata in diverse fasi che, per tutto il mese di febbraio, vedrà sia l’affissione di manifesti sul territorio comunale, sia un’azione digitale sui canali ufficiali del Comune, compresi i profili social ed il sito internet, nonché ampio spazio sul prossimo numero del notiziario comunale.

A Cesano la campagna contro l’abbandono dei rifiuti: in cosa consiste

Tre grafiche differenti e oltre 150 manifesti in due dimensioni differenti (100×140; 70×100): una campagna multi-soggetto dove i rifiuti più frequentemente abbandonati vengono trasformati in personaggi animati, con una mano alzata che mostra un chiaro “NO”, simbolo riconoscibile di divieto ed immagine inequivocabile di monito a non trasgredire le regole. Il claim gioca con le parole per dare voce ai rifiuti e catturare l’attenzione, mentre il testo seguente sottolinea le conseguenze negative dell’abbandono e invita ad adottare comportamenti corretti, promuovendo soluzioni concrete, indicazioni per le buone pratiche relative allo smaltimento ed un richiamo alle norme e alle sanzioni previste.

Le tre immagini grafiche scelte compariranno, in sequenza settimanale, negli spazi destinati alle affissioni pubbliche, sul sito internet del Comune, sui canali social ed in una pagina dedicata del prossimo notiziario comunale. Alcune locandine in formato ridotto con la riproduzione grafica della campagna di comunicazione verranno distribuite agli esercizi commerciali cittadini.

A Cesano la campagna contro l’abbandono dei rifiuti: ecco l’adesivo

Contestualmente, su circa 500 cestini pubblici è possibile notare il nuovo adesivo, sfondo blu e testo bianco, che invita ad un corretto utilizzo dei cestini stradali, in cui gettare solo piccoli rifiuti, mentre per tutto il resto è fondamentale effettuare la raccolta differenziata o recarsi in piattaforma ecologica. Anche questo è un passaggio importante della campagna di sensibilizzazione contro chi abbandona per strada ingombranti di vario genere ma anche sacchetti nei cestini pubblici o altro: gli adesivi vogliono essere un’azione di sensibilizzazione sul rispetto e la cura dell’ambiente urbano. L’abbandono dei rifiuti domestici all’interno o vicino ai cestini è un comportamento che ostacola la raccolta differenziata danneggiando l’ambiente e che si ripercuote sui bilanci comunali, facendo lievitare i costi per i cittadini. Su tutti i cestini portarifiuti collocati in città sono stati incollati adesivi dal forte impatto comunicativo per informare e sensibilizzare sul loro corretto utilizzo