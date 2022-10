Cesano Maderno: taglio del nastro per l’area fitness inclusiva del Molinello

Cerimonia ufficiale di inaugurazione al Molinello di Cesano Maderno per l’area fitness creata nel parco di via Lazzati. Al taglio del nastro di sabato 22 ottobre anche gli studenti della vicina scuola media Galileo Galilei, cittadini, famiglie e bambini, insieme al sindaco Gianpiero Bocca, agli assessori e ai rappresentanti della cooperativa Il Seme, del Consorzio Desio Brianza e del Sorriso dell’Anima.

“Si tratta di una vera e propria palestra all’aperto: uno spazio allestito dall’amministrazione comunale con attrezzature di ultima generazione per l’attività sportiva outdoor – scrive la stessa amministrazione – La sua realizzazione rientra nel Piano Giochi del Comune che ha già previsto importanti interventi di riqualificazione in diverse aree verdi cittadine. Un’area aperta a tutti, con attrezzature inclusive, accessibili anche a persone con disabilità, adatte a sportivi di ogni livello, a giovani e anziani”. Gli attrezzi hanno anche Qr code che permettono di accedere a schede tecniche per il loro utilizzo.

“Un’area verde attrezzata benissimo – ha dichiarato il sindaco Gianpiero Bocca – per lo svago e il benessere di tutti i cittadini. Sottolineo che l’area è inclusiva, con attrezzature fitness anche per le persone con disabilità. L’obiettivo è offrire a tutti un ambiente piacevole e la possibilità di fare sport e mantenersi in forma in un contesto gradevole e sicuro. Questo parco contribuirà alla qualità della vita del quartiere e alla salute di chi vorrà dedicarsi alla pratica sportiva”.