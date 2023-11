Cesano Maderno: pitbull aggredisce il cane Diva al parchetto, indagini in corso

Brutale aggressione per Diva, un cane di razza Shiba inu. A morderlo sarebbe stato un pitbull a spasso per Cesano Maderno con il padrone. L’episodio è successo nei giorni scorsi nella zona della Sacra Famiglia nel parchetto a pochi passi dalla scuola materna.

Cesano Maderno: il racconto della proprietaria di Diva

«Il 25 ottobre alle ore 15.20 circa – racconta la proprietaria del cane aggredito – io e la mia shiba inu Diva siamo state aggredite da un pitbull nel campo di via Campania, a fianco dell’asilo Sant’Anna poco prima dell uscita dei bambini. Come quasi tutti i pomeriggi porto Diva alla consueta passeggiata al campo in zona Sacra Famiglia, all’improvviso vedo un cane di grossa taglia corrermi incontro, a distanza di pochi metri mi sento in pericolo e quasi istintivamente tiro su Diva in malo modo tirando il guinzaglio ma il pitbull con un balzo me la strappa e se la trascina a qualche metro cominciando a morderla».

Cesano Maderno: cane dal veterinario, donna in ospedale, indagini in corso

Un’aggressione che ha portato il cane dal veterinario con morsi e ferite in tutto il corpo e la proprietaria all’ospedale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che indagano sull’episodio.