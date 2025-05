Squadre del comando di Monza e Brianza dei vigili del fuoco sono intervenute nel primo pomeriggio di sabato 3 maggio a Cesano Maderno per un principio d’incendio in un condominio. Le fiamme si stavano sprigionando in un appartamento al secondo piano di un complesso di via Como. Nessun ferito, ma una vittima c’è: il gatto di casa.

L’allarme è stato registrato intorno alle 13: le squadre sono riuscite a estinguere le fiamme prima che si estendessero in modo ampio nell’abitazione e nel resto del condominio. Il rogo ha intaccato soltanto la cucina e il soggiorno. Sul posto sono arrivare due autopompe, un carro soccorso, l’autoscala e la vettura del funzionario di guardia, oltre al personale Areu (il 118) e le forze dell’ordine.