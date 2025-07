Contrasto serrato all’abbandono di rifiuti a Cesano Maderno. E il lavoro della polizia locale ha permesso di sanzionare due persone per aver lasciato i rifiuti domestici in un cestino e per aver scaricato rifiuti in una via.

Cesano Maderno: una persona multata per aver usato i cestini pubbici per i rifiuti domestici

Il prolungato posizionamento delle video-trappole ha portato a individuare nel quartiere di Cassina Savina, in via Trento, una persona mentre abbandonava sul terreno rifiuti domestici, gettandoli da un’auto in sosta. L’uomo è stato identificato attraverso il numero di targa ed è stato convocato in Caserma per accertamenti. Nei suoi confronti sono state applicate le sanzioni previste dai Regolamenti di Igiene Urbana, di Polizia Urbana, nonché quanto previsto dal Codice della Strada, per un totale di 100 euro di ammenda.

Durante un pattugliamento in abiti civili, invece, il Nucleo Tutela Ambientale ha fermato in area Villaggio Snia una persona che stava buttando i rifiuti domestici in un cestino pubblico per rifiuti in via Udine/Magenta. Gli agenti della Polizia Locale hanno emesso verbale nei confronti del trasgressore ai sensi del Regolamento di Igiene Urbana.

Sanzionato anche un cittadino che in via Di Vittorio ha bruciato delle sterpaglie violando le regole per la prevenzione del pericolo di incendi.

Cesano Maderno contro l’abbandono di rifiuti: il bilancio delle ultime tre settimane

Il Nucleo Tutela Ambientale nelle ultime tre settimane ha eseguito otto posizionamenti e recupero video-trappola producendo undici verbali “di errato conferimento” in collaborazione con Gelsia, due verbali “per inosservanza del Regolamento di Igiene/Polizia Urbana“, dodici segnalazioni all’Ufficio competente per rifiuti abbandonati sul territorio, un verbale per abbandono di cestini in strada.