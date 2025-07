Residenti che abbandonano sacchetti di rifiuti per strada. Ma anche elettrodomestici in disuso e arredi scartati dopo un trasloco. Raffica di denunce e sanzioni nelle ultime due settimane da parte degli agenti del Nucleo tutela ambientale e paesaggio della Polizia Locale di Monza che ha intensificato i controlli contro l’abbandono illecito di rifiuti sul territorio.

Monza, abbandonano sacchetti: dentro c’è documentazione che porta all’identificazione dei responsabili

Come in via Cantalupo, dove la videosorveglianza ha ripreso una coppia mentre abbandonava un sacco di rifiuti domestici sul marciapiede. Scattata la verifica, gli agenti 007 del Comando di via Marsala hanno trovato tra i rifiuti documentazione che ha consentito di identificare e sanzionare i due presunti trasgressori. E ancora, in via Boccaccio, nel parcheggio delle Grazie Vecchie del Parco, dopo la scoperta di rifiuti domestici depositati abusivamente le indagini hanno portato anche in questo ai responsabili, residenti di Monza, sanzionati. In via Poliziano un residente è stato multato in quanto ha lasciato per giorni, sul marciapiede, diversi rifiuti ingombranti, incluso un frigorifero.

In via San Rocco, invece, identificata, denunciata e sanzionata una coppia che ha svuotato il proprio appartamento depositando arredi dismessi sul marciapiede.

Il rogo di rifiuti in via Macallè (foto Polizia locale)

Monza, a San Fruttuoso il terreno agricolo usato illecitamente come deposito da una azienda edile

Denuncia alla autorità giudiziaria per gestione illecita di rifiuti speciali anche per un artigiano che in via Timavo ha riversato macerie e cartongesso mentre in zona San Fruttuoso sono finiti nei guai il titolare di una impresa edile e il proprietario di un terreno agricolo utilizzato dalla azienda come deposito di attrezzature e rifiuti da cantiere. Sul posto gli agenti hanno scoperto anche delle strutture abusive. Identificato e deferito alla Autorità giudiziaria, infine, un individuo che, in via Macallè, avrebbe incendiato illecitamente rifiuti compreso dell’amianto. La scoperta è avvenuta dopo un intervento dei Vigili del Fuoco che hanno spento il rogo. I controlli, dicono dal Comando, proseguiranno “con sistematicità” nelle prossime settimane, anche con fototrappole che a breve saranno a disposizione degli agenti, oltre agli strumenti tecnologici già forniti dall’amministrazione.