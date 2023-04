Cesano Maderno celebra Gianfranco Frattini per la Milano Design Week

In occasione della Milano Design Week le sale di Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno ospitano dal 14 aprile al 14 maggio la mostra “Gianfranco Frattini: ieri, oggi, domani”. A curare la mostra la figlia del celebre architetto, Emanuela Frattini, un’opportunità unica per scoprire e ammirare il design senza tempo di Frattini, tra pezzi d’archivio, riedizioni contemporanee e ispirazioni per il futuro.

Cesano Maderno celebra Gianfranco Frattini: mostra curata dalla figlia Emanuela

«Questa mostra sul lavoro di mio padre è come una ‘fotografia in movimento’ della sua opera – spiega Emanuela Frattini – Una finestra della memoria che si affaccia sul presente e proietta lo sguardo verso il futuro della sua eredità».

Saranno esposti una selezione di schizzi originali e disegni di alcuni progetti architettonici. Cesano Maderno e tutta la Brianza sono luoghi molto cari all’architetto, fucina di artigiani ed ebanisti con cui Frattini ha collaborato tutta la vita e di aziende con cui ha intessuto legami duraturi, dando forma al suo ideale di design. Opere, disegni, oggetti di archivio e vintage saranno affiancati da prodotti storici e nuovi nell’allestimento realizzato con il supporto di Ebanisteria Kora: pezzi di Acerbis, Cassina, CB2, Ceccotti, Poltrona Frau e Tacchini, insieme a lampade di Arteluce, Artemide, FontanaArte, Gubi e Luci.

Cesano Maderno celebra Gianfranco Frattini, il sindaco: «Riflette l’unicità della Brianza»

«L’unicità di un grande maestro come Frattini – dichiara il sindaco di Cesano Maderno, Gianpiero Bocca – riflette l’unicità della Brianza, terra di design, dove sono nate realtà produttive straordinarie conosciute in tutto il mondo. Con questa mostra, Palazzo Arese Borromeo si afferma come vivace polo espositivo, attento alla promozione culturale del proprio territorio».

Cesano Maderno celebra Gianfranco Frattini: chi era

Gianfranco Frattini padovano, classe 1926, si laureò nel 1953 in Architettura al Politecnico di Milano. Collabora con il suo mentore, Gio Ponti, e successivamente, sempre a Milano, apre il suo studio professionale. Sono state numerose le aziende con cui ha collaborato nel campo dell’arredo e del lighting design: Acerbis, Arteluce, Artemide, Bernini, Cassina, Fantoni, Knoll, Lema, Luci e molte altre. Nel 1956 è tra i fondatori di ADI – Associazione per il Disegno Industriale e negli anni Ottanta entra a far parte del comitato direttivo della Triennale di Milano. Per tutta la carriera, pratica sia il design industriale sia l’architettura, concentrandosi principalmente sul design di interni. Fine conoscitore dell’artigianato del legno, ha una lunga e fruttuosa collaborazione con il maestro artigiano Pierluigi Ghianda: sodalizio che racconta la passione per un lavoro vissuto al fianco degli esecutori, sempre attento alla qualità della realizzazione e delle storie progettuali. Tra i riconoscimenti ottenuti, anche diverse segnalazioni al Compasso d’Oro. Gianfranco Frattini è morto nella “sua” Milano il 6 aprile del 2004 e i suoi prodotti oggi sono esposti nelle collezioni permanenti di musei di design e arti decorative, in Italia e all’estero.