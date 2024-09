Cesano: buona notizia per i pendolari, potranno usare i parcheggi del supermercato

Un’ottima notizia per i numerosi pendolari che utilizzano il servizio di Trenord a Cesano Maderno: l’amministrazione comunale ha accettato l’accordo di mediazione proposto dalle società Capricorno Srl e Rialto Spa per attivare parcheggi pubblici, o comunque a uso pubblico, negli spazi del supermercato «Il Gigante» di via Monteverdi. L’importanza dell’accordo raggiunto è notevole: l’area commerciale è infatti situata proprio di fronte alla vecchia stazione, ma anche davvero a pochi passi da quella nuova. Di sicuro va ad arricchire in modo significativo delle aree di sosta nel centro cittadino, con particolare riferimento proprio agli utenti del treno.

Cesano: parcheggi a tariffa per i pendolari e gli utenti della futura biblioteca

Già in zona ci sono diverse aree, ma la domanda da parte degli utenti è sempre superiore a quella che è la disponibilità. L’accordo, oltretutto, è importante anche in chiave futura: a non molta distanza dall’area commerciale sorgerà infatti la nuova biblioteca che, completamente rinnovata e ampliata nei suoi servizi, di sicuro moltiplicherà a dismisura anche il numero degli utenti e, a sua volta, andrà ad aumentare quella che è la richiesta di parcheggi nell’area. Oltre a ciò è doveroso considerare che accanto al progetto della biblioteca in via Solferino, è prevista anche la realizzazione del sovrappasso in corso Libertà. L’area situata a ovest della linea ferroviaria, insomma, è destinata a diventare sempre più importante, poiché più facilmente raggiungibile. L’amministrazione comunale, non a caso, è convinta che gli interventi pubblici possano diventare anche un volano per i privati, stimolati a investire in quella che è destinata a diventare una delle zone più attrattive della città.

Cesano, parcheggi per i pendolari con tariffe stabilite dal Comune

In base all’intesa raggiunta, viene concesso al Comune l’utilizzo degli spazi di sosta presenti al piano scoperto +1 de «Il Gigante», eccedenti la quota prevista dal regolamento convenzionale del commercio. L’accesso non sarà comunque libero: sarà regolamentato con una sbarra, attiva dal lunedì al venerdì dalle 6 all 20.30. Le tariffe saranno stabilite dal Comune e serviranno sia per coprire i costi di gestione sia come contributo alle spese condominiali.

Il condominio si farà carico dell’adeguamento all’utilizzo pubblico del piano scoperto +1 e della manutenzione degli ascensori, il cui funzionamento dovrà essere garantito nei giorni e negli orari di apertura del parcheggio. Provvederà inoltre a tutte le altre spese connesse all’uso degli ascensori, come i costi energetici e gestionali. Saranno a carico del Comune la vigilanza, la sicurezza pubblica e il decoro urbano delle aree concesse a parcheggio pubblico.

Le parti, invece, hanno deciso di rinviare alla fine del 2027 l’attivazione di parcheggi a uso pubblico situati al piano –2. Se ne riparlerà alla scadenza dell’accordo attuale, quindi dopo il 31 dicembre 2027. L’intento, comunque, è quello di consolidare gli accordi presi nel momento in cui dovesse ampliarsi la disponibilità di posti auto pubblici in zona