Cesano, barriere del passaggio a livello “blindate” dopo la tragedia della 14enne

Il passaggio a livello di corso Libertà a Cesano Maderno ora è definitivamente blindato. Ferrovie Nord nei giorni scorsi, dopo la richiesta del sindaco Gianpiero Bocca, ha installato barriere aggiuntive come ulteriore impedimento all’attraversamento dei binari quando le sbarre sono abbassate. Si tratta di una serie di pannelli in lamiera zincata, orizzontali e verticali, posizionati su entrambi i lati del passaggio a livello.

Cesano, la morte sui binari della 14enne Sandra Bolog e le barriere aggiuntive

L’intervento arriva in seguito all’incidente mortale, accaduto un mese fa. A perdere la vita Sandra Bolog, una ragazzina di 14 anni che aveva deciso di oltrepassare le barriere e attraversare i binari. Era stata però travolta da un treno in transito.

«Ringrazio Ferrovie Nord Milano per la collaborazione e la disponibilità – dichiara il sindaco -. In attesa del nuovo sovrappasso pedonale, è importante dissuadere in ogni modo all’attraversamento a sbarre abbassate. Una grave imprudenza, che come purtroppo accaduto, può tradursi in tragedia».

In municipio, nel frattempo, si attende l’arrivo del progetto esecutivo per la realizzazione del sovrappasso. L’inizio dei lavori è previsto per fine anno.