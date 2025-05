Nelle prossime settimane potrebbe arrivare in Comune a Cesano Maderno il progetto esecutivo della passerella ciclopedonale di corso Libertà. Lo ha annunciato nell’ultimo consiglio comunale il sindaco Gianpiero Bocca che, dopo la morte di Sandra Bolog, la quattordicenne travolta dal treno, ha inviato una mail alle Ferrovie Nord per fare presente la situazione di disagio e per chiedere attenzione per la realizzazione della nuova infrastruttura.

Cesano Maderno: la passerella sui binari accelera, «con l’estate ci sarà il via libera»

«So benissimo che si sono tempi incomprimibili per legge – spiega Bocca – ma al di là di questi su cui nulla si può fare, ho chiesto di non perdere tempo e di dedicare un’attenzione particolare per il superamento della ferrovia. Come si è purtroppo visto, non è soltanto uno scrupolo mio personale, bensì in quel luogo si è verificata una tragedia di cui avremmo fatto volentieri a meno».

Il primo cittadino si affretta anche a fare una precisazione per sgomberare il terreno da equivoci: «Sia chiaro che in questa vicenda nessuno ha responsabilità. Nulla si può imputare alle Ferrovie Nord. Tutto dipende dalla scelta individuale di superare il passaggio a livello e di attraversare i binari, questa volta è finita in tragedia. Ho trovato però molta disponibilità da parte delle Ferrovie Nord, mi hanno anche detto che il progetto esecutivo, di cui si stanno facendo carico loro come soggetto attuatore, dovrebbe arrivare nelle mani della giunta nelle prossime settimane. Con l’estate ci sarà il via libera. Questo significa che siamo ampiamente nei tempi previsti inizialmente. Sarà un’opera che risolverà un grave problema e che, allo stesso tempo, sarà davvero di qualità».

I tempi previsti restano comunque lunghi, approvazione del progetto, gara d’appalto, affidamento dei lavori ed esecuzione delle opere previste. «Possiamo stimare la conclusione dell’opera – commenta Bocca – per la fine del 2026 o i primissimi mesi del 2027 se non si verificano imprevisti».

Cesano Maderno: la passerella sui binari accelera, accorgimenti per la sicurezza

Nel frattempo il Comune sta cercando di fare comunque il possibile per migliorare la sicurezza e prevenire nuove tragedie. «Dopo la mia mail – rivela Bocca – mi ha contattato il direttore generale delle Ferrovie Nord per dirmi che in questi giorni avrebbe inviato sul posto una squadra di tecnici per un sopralluogo. Lo scopo è quello di individuare ogni soluzione possibile per rendere più sicuro il passaggio a livello. Certo non si potrà fare nulla contro chi deciderà di scavalcarlo a suo rischio e pericolo pur sapendo che è ormai imminente l’arrivo del treno».