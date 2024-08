Cesano, Assp: nuovo consiglio direttivo e nuovo presidente

Un nuovo consiglio direttivo e un nuovo presidente per la Assp, l’Azienda speciale servizi pubblici saldamente nelle mani del Comune di Cesano Maderno, che detiene oltre il 99 per cento delle quote. Una realtà davvero importante nel panorama delle aziende a capitale pubblico che operano nel territorio brianzolo. Alla scadenza del triennio, infatti, l’assemblea dei soci ha provveduto a nominare il nuovo organo di gestione che avrà il compito di guidare l’azienda fino al 2027. Come previsto dai Patti Parasociali, il nuovo consiglio di amministrazione è composto da tre membri: due, il presidente ed un consigliere, sono indicati dal Comune di Cesano Maderno, socio di maggioranza; un membro viene indicato dai sindaci dei Comuni soci di minoranza, ovvero Meda, Varedo e Limbiate. Cesano Maderno, dopo il triennio molto favorevole coinciso con la presidenza di Luca Zardoni, ha deciso di puntare su un big: il presidente è ora Claudio Migliorini. Come consigliere, invece, Cesano Maderno ha scelto Edgardo Zilioli. I tre Comuni di minoranza, a loro volta, hanno scelto Susanna Piccini come consigliere. Migliorini, 65 anni e residente a Cesano Maderno, è laureato in Economia e Commercio. Per lui una importante carriera amministrativa come dirigente nel settore economico e finanziario di diversi enti pubblici. E’ anche già stato componente del collegio sindacale di Assp, anche con funzioni di presidente del collegio stesso. Il suo è un curriculum davvero notevole: è stato direttore amministrativo all’ospedale Macedonio Melloni di Milano, poi all’azienda Ussl n. 38 di Milano per arrivare al prestigioso ruolo, dal 2011 a tutt’oggi, quale direttore amministrazione, finanza e controllo alla Fondazione Teatro alla Scala di Milano.

“Al presidente e al nuovo consiglio di amministrazione va l’augurio di buon lavoro – afferma il sindaco Gianpiero Bocca -. Un ringraziamento ai Comuni soci di Assp e un sentito riconoscimento all’amministratore unico, Luca Zardoni, che ha guidato a lungo la società. Il lavoro di programmazione, da settembre, partirà dai risultati raggiunti e guarderà all’orizzonte futuro dell’azienda, in una logica di nuovi investimenti che possano proiettare Assp verso obiettivi in grado di coniugare innovazione e servizi al cittadino. Il nuovo assetto della governance aziendale saprà assumere un ruolo di indirizzo strategico e proseguire il percorso di rinnovamento intrapreso per affrontare al meglio le sfide future”.