Cesano: “Aggredita a un distributore di carburante con mia figlia undicenne in auto”

Si era fermata al distributore di carburante di via don Luigi Viganò di Cesano Maderno con la figlia 11enne (che è rimasta seduta in auto) prima di andare in un centro medico per alcune visite. Una volta pagato al self service ed estratta la “pistola” della pompa di benzina, senza apparenti motivi sarebbe stata aggredita da un uomo che prima l’avrebbe insultata, poi le avrebbe strappato l’erogatore della pompa e malmenata. Grazie alla prontezza di riflessi della donna, che ha reagito, l’uomo si è poi allontanato.

Cesano, aggredita da un settantenne: intervenuta la polizia locale

E’ successo venerdì 23 giugno in mattinata quando una donna, una cesanese, di 42 anni, ha dovuto sarebbe stata affrontata da un 70enne italiano, con accento veneto. Immediato l’intervento della Polizia locale, che ha stilato un verbale sull’accaduto e raccolto le testimonianze di alcune persone presenti e le immagini video. Poco dopo l’uomo si sarebbe ripresentato sul luogo andando ancora in escandescenza. Sotto shock la bimba 11enne che ha assistito alla scena brutale. La donna potrebbe procedere con una querela di parte.