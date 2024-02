Ceriano Laghetto: in due bivaccano su un camper in sosta, aggressioni e altri danni

Incredibile quanto accaduto sul finire della scorsa settimana a Ceriano Laghetto nel parcheggio pubblico di via De Amicis, in pieno centro paese, a due passi dalla chiesa parrocchiale.

Un uomo aveva notato la presenza di due giovani intenti a bivaccare nel camper parcheggiato nel piazzale e, avvicinandosi per capire costa stesse accadendo, è stato aggredito. Sul posto è intervenuta la Croce Viola di Cesate per i soccorsi, ma fortunatamente la vittima non ha riportato grosse ferite. In ogni caso è stato trasportato in ospedale a Saronno per accertamenti.

Ceriano Laghetto: in due bivaccano su un camper in sosta, carabinieri sul posto

Degli accertamenti sull’accaduto si stanno occupando i carabinieri della Tenenza di Cesano Maderno di competenza per il territorio comunale.

Ceriano Laghetto: in due bivaccano su un camper in sosta, altri danno sul territorio

Non si tratta dell’unico episodio a danni di camper negli ultimi giorni. In via Fornaci un residente ha ritrovato il lunotto rotto e non è escluso che qualcuno abbia pensato di introdursi nel mezzo, probabilmente prima di venire disturbato e darsi alla fuga.

Sempre nella medesima zona centrale di via San Francesco ma ormai diversi mesi fa, un mezzo era stato utilizzato come ricovero almeno fino a che un incendio, causato probabilmente dal tentativo di scaldarsi e comunque domato dai vigili del fuoco, non aveva portato alla luce la situazione