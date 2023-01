Ceriano: cerca di rianimarlo assistito dal 118, nulla da fare per un 45enne di Cogliate colpito da malore

Brutta avventura nella serata di giovedì 19 gennaio in una corte del centro di Ceriano. Un uomo di 45 anni di Cogliate è purtroppo deceduto a causa di complicazioni cardiache, dopo un malore. È successo tutto poco prima delle 20, quando le famiglie si stavano mettendo a cena. Sul posto è intervenuta un’ambulanza da Seregno e l’automedica, ma non è stato possibile fare nulla, nonostante i tentativi portati avanti anche da uno dei vicini di casa.

Ceriano, il vicino allertato dalla anziana madre della vittima

Si trovava in casa con la moglie quando ha sentito citofonare, dall’altro capo del citofono c’era l’anziana signora madre dell’uomo colpito da malore che invocava aiuto. Si è precipitato a casa della casa della vicina dove ha trovato la vittima sdraiata sul divano, priva di reazioni e visibilmente sofferente. Così ha immediatamente chiamato il 118 che ha attivato la macchina dei soccorsi, ma nel frattempo ha chiesto a al vicino di iniziare le manovre di rianimazione.

Ceriano, il vicino per lunghi minuti ha cercato invano di rianimarlo

Senza perdersi d’animo ha cominciato ad eseguire il massaggio cardiaco seguendo passo passo le indicazioni che arrivavano dal vivavoce del telefonino. È andato avanti per venti minuti che sono sembrati interminabili, ha eseguito la manovra al torace più e più volte, cercando di mantenere in vita l’uomo colpito da malore anche se sfinito dallo sforzo, senza che ci fosse presente nessuno che potesse dargli il cambio, almeno fino a che non sono arrivati i soccorritori del 118 ed a seguire anche in sanitari dell’equipe dell’auto medica che hanno collegato la vittima ai macchinari per la rianimazione per un estremo tentativo. Alla fine purtroppo non ce l’hanno fatta, nonostante gli sforzi, i tentativi, l’intervento dell’equipe medica; nulla è stato possibile. Il 45enne, che, residente a Cogliate, si trovava in visita dalla madre per la cena, non ce l’ha fatta.