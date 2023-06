Cerca di svaligiare una scuola a Desio, i carabinieri arrestano un 43enne di Monza

L’allarme è scattato e infatti lo hanno trovato lì, dentro la scuola, piede di porco alla mano per svuotare delle monete i distributori automatici nei corridoi. Colto sul fatto, ha sferrato l’attrezzo sui uno dei militari, ma non è bastato per garantirgli una fuga: è finito in carcere.

Si tratta di un 43enne di Monza che nella tarda serata di venerdì 23 giugno si è introdotto in una scuola superiore di Desio. Ma l’intrusione ha fatto scattare l’allarme che è arrivato diritto sul telefono del dirigente scolastico, il quale a sua volta ha chiamato il 112. Una pattuglia è arrivato sul posto e ha scoperto il ladro al lavoro: i carabinieri hanno potuto così bloccarlo e portarlo in caserma prima di metterlo a disposizione dei giudici.