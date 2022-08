Centro estivo comunale nella scuola Moro: a Seregno, 147 ragazzi su quattro turni differenti

Al centro estivo comunale che ha avuto luogo nei locali della scuola primaria Moro di viale Tiziano, dal 14 giugno al 29 luglio, sono ruotati 147 ragazzi dai sei al quattordici anni, su quattro turni. Su 147 iscritti 25 erano ragazzi con disabilità. Ogni gruppo aveva all’interno almeno un ragazzo con disabilità questo per favorire la socializzazione degli stessi nel gruppo. Nel primo turno gli iscritti sono stato 100 con 19 ragazzi segnalati, mentre nel secondo turno gli iscritti sono saliti a 133 con 19 ragazzi segnalati.

Il terzo turno ha visto la presenza di 92 ragazzi con 14 di loro segnalati. L’ultimo turno è stato frequentato da 87 ragazzi con 11 di loro segnalati. Molti degli iscritti sono rimasti presenti al centro di viale Tiziano per la durata dei 34 giorni. Ogni squadra aveva la presenza di 11 educatori, mentre erano 21 gli educatori che si occupavano dei ragazzi con disabilità. Il tema del centro estivo era “Storie dal mondo e altro”. I ragazzi attraverso dei racconti narrati dagli educatori hanno svolto un viaggio attorno al mondo conoscendo culture differenti, qualcuno si è poi lasciano trasportare dalla fantasia e ha scoperto mondi fantastici. La creatività della specialista in arte Laura Mazzucco ha permesso ai ragazzi di rappresentare un totem, dopo aver letto la storia e le usanze di quelle popolazioni. I laboratorio di giocoleria è stato condotto dalla specialista Susanna Longoni. La possibilità di ritornare in piscina è stata una delle note più positive e accolte con grande gioia da tutti i ragazzi in quanto un momento di grande refrigerio nelle giornate torride.