Centro estivo alla materna Nobili di Seregno: “Il prossimo anno, anche nel mese di agosto”

Il centro estivo comunale per i bimbi fino a 5 anni, che si è svolto durante tutto il mese di luglio, alla materna Nobili di via Cagnola a Seregno, ha terminato il suo servizio. Il tema del mese è stato “Storie dal mondo e oltre”. Durante il primo turno dal 4 al 16 luglio erano presenti 77 bambini suddivisi in cinque squadre, mentre nel secondo turno dal 18 a fine mese lo hanno frequentato in 62. A coordinare le attività Francesca Pintus della cooperativa Sociosfera e Meta, al suo fianco la segretaria organizzativa Beatrice Bevilacqua.

Un momento del centro estivo

Centro estivo alla materna Nobili: attenzione alla disabilità

I frequentatori sono stati divisi in cinque squadre, ognuna di queste aveva un responsabile. Tigri: Martina Brutto e Giusi Abrignani; delfini: Ylenia D’Aronzo e Yalila Armuos; elefanti: Alessandra Venturetti e Chiara Cesana; leoni: Fabiana Casciano, Martina Brutto e Marica Sgrò; giraffe: Alessia Vergani e Rosalba Sicilia. Tra i frequentatori erano presenti parecchi bimbi con disabilità, di loro si sono occupati: Beatrice Barlozzetti, Cristina Siracusa, Martina Murgia, Alessandra Parisi, Chantal Bottos. I cancelli tutti i giorni si aprivano alle 7.30 con chiusura alle 18. I bambini hanno riempito le loro giornate con l’esplorazione dei continenti, ascoltando i suoni e danzando sulle note delle diverse musiche, con l’ascolto di racconti e scoprendo le bellezze naturali. Tutto questo accompagnato da esperienze laboratoriali creativo-espressive a tema e da divertenti giochi. Durante il viaggio esplorativo tra diverse culture, luoghi e tradizioni, hanno scoperto la ricchezza della diversità e compreso che l’unione delle diversità fa la forza.

Centro estivo materna Nobili: ipotesi anche ad agosto

E’ stata successivamente costruito un grande totem indiano, diventato simbolo del centro estivo, Un totem per il gruppo dei più piccoli e uno per i più grandi. I totem inizialmente allo stato grezzo di giorno in giorno è stato arricchito con decorazioni prodotte e ideate da ciascun bambino come fosse un grande mosaico, il frutto dell’unione della creatività e delle diversità di ciascun bambino. L’assessore all’istruzione Federica Perelli ha detto che “è un servizio ormai collaudato e molto prezioso, tanto prezioso per le famiglia che stiamo pensando come amministrazione comunale di allungare il servizio il prossimo anno anche al mese di agosto”.