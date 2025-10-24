Cena per il Mamma Rita di Monza, ultimo giorno per iscriversi

Torna la solidarietà a favore del Centro Mamma Rita di Monza con la charity dinner in programma per il 13 novembre nella sala eventi dello Sporting club Monza di viale Brianza. Qui, alle 19.45, si troveranno gli invitati per una cena esclusiva, di stile e solidarietà. La quota richiesta è di 80 euro, che dovrà essere versata sul conto della Minime oblate del cuore immacolato di Maria (Iban IT81L0306920414100000009944). Chi desidera partecipare all’evento dovrà confermare la sua presenza entro domani, 24 ottobre, scrivendo una mail a amicidelmammarita@gmail.com.

Tante le realtà imprenditoriali e associative del territorio che contribuiscono all’iniziativa da BrianzAcque allo Sporting Club e Anaci Monza e Brianza e poi ancora FarmaCom Monza, il Gruppo Meregalli e come media partner dell’evento il Cittadino e Monza News. «È la cena annuale a sostegno del centro Mamma Rita, un evento imperdibile – spiega Martina Sassoli, da tempo sostenitrice dei progetti e delle iniziative promosse dalle religiose del centro a favore dei bambini e dei ragazzi in difficoltà -. Sarà un’occasione speciale per ritrovarci, condividere e fare del bene tutti insieme».

Centro Mamma Rita a Monza, la storia

Lo scorso anno il Centro Mamma Rita, la comunità di minori che accoglie mamme e bambini, ha festeggiato i primi sessant’anni di attività nella sede di Monza. Era il 1908 quando Rita Tonoli accolse la prima bambina. Da allora oltre 5.200 bambini e ragazzi sono stai accolti e accuditi dalle religiose. Oggi il Centro comprende una comunità educativa per minorenni maschile e femminile, una comunità mamma e bambino, ma anche un centro educativo diurno per minori e, a completare il quadro, anche un pensionato rivolto a giovani studenti e lavoratori in trasferta a Monza per un periodo.