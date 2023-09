C’è Lissone Folk, tre giorni di festa-mercato non solo regionale

“Lissone Folk”: piazza Libertà ospita tre giorni di festa-mercato con sapori regionali ed internazionali. Sarà un fine settimana quasi certamente baciato dal sole e con un clima più estivo che autunnale quello previsto a cavallo tra fine settembre ed inizio ottobre. Condizioni ottime per un evento che punta ad attrarre visitatori e a regalare specialità, degustazioni e musiche della tradizione.

C’è Lissone Folk: da venerdì 29 settembre all’1 ottobre

Da venerdì 29 settembre a domenica 1 ottobre, la piazza centrale di Lissone ospita una manifestazione promossa da PromoArte Arca e patrocinata dal Comune dal titolo eloquente: “Lissone Folk”. Dalle 9 alle 23, in piazza Libertà si potranno trovare stand e bancarelle con prodotti tipici regionali di Piemonte, Valle d’Aosta, Trentino, Sardegna, Sicilia e Puglia con la possibilità di degustazioni, referenti di aziende agricole, street food ovvero cibo di strada (anche d’asporto).

C’è Lissone Folk: anche specialità irlandesi, musica compresa

Un tocco internazionale sarà dato dalle sfiziosità irlandesi, a cominciare dalla birra. A rendere la tre giorni ancora più coinvolgente, non mancheranno musiche folk internazionale e irlandese e balli Balfolk. Chi apprezza il genere folk troverà in piazza Libertà l’occasione giusta non solo per dissetarsi con le mitiche birre irlandesi, ma anche per tirare tardi dopo cena con balli e musiche tipiche che allieteranno tre serate di festa.