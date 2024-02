Caso Rsa di Arcore, la sentenza del Tar slitta (ancora) a giugno

Arriva dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia la data di una nuova udienza riguardante il ricorso presentato dall’Unione Sportiva Casati di Arcore sulla questione Rsa: le decisioni verranno prese il prossimo 12 giugno.

Poco più di una settimana fa, nel giorno di San Valentino il Tar aveva rimandato la sentenza sul contenzioso, riguardante il progetto della struttura che dovrebbe andare a essere edificata sul terreno antistante la sede della società Borgo Lecco Iniziative Spa, davanti al Palaunimec, di una trentina di giorni. Il 22 febbraio invece, lo stesso tribunale ha posticipato ulteriormente la sentenza ritenendo necessario acquisire ulteriore documentazione.

Caso Rsa di Arcore, la sentenza del Tar e le parole del sindaco

“Il Tar non si è ancora pronunciato riguardo al ricorso ma, tramite un’ordinanza ha chiesto al comune di depositare entro la fine di marzo diversi documenti – ha commentato il primo cittadino Maurizio Bono – è positivo perché sta entrando più nel merito della questione: vuole capire dove siano dislocati i vari plessi”.

Si legge infatti nell’ordinanza del 22 febbraio: “Ritenuto necessario acquisire agli atti del giudizio: la copia della deliberazione della Giunta della Regione Lombardia del 14 dicembre 2001, n. 7435; la copia dell’articolo 4 delle n.t.a. del piano dei servizi; una tavola progettuale da cui si evincano con chiarezza le aree destinate a ciascuna delle due residenze e quelle comuni – si legge nell’ordinanza del Tar – il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (sezione quarta) dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione. Fissa l’udienza pubblica del 12 giugno 2024 per il prosieguo.” In parole povere: dopo tanti anni di attesa bisogna aspettare ancora l’estate per capire cosa potrà accadere.