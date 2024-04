Caso Bames: maratona in tribunale, la sentenza slitta al 24 aprile

Maratona in aula nell’ultima udienza per il caso Bames di Vimercate e la sentenza dovrebbe slittare a mercoledì 24 aprile. Giovedì 18 aprile si è tenuto al tribunale di Monza l’ultimo incontro in calendario per la bancarotta fraudolenta e le repliche degli avvocati di parte sono durate svariate ore. Tutto ciò ha fatto decidere ai giudici di prendersi qualche giorno prima di emettere la sentenza di primo grado attesa da 11 anni.

Caso Bames: maratona in tribunale e le richieste dei pm

Nel dettaglio queste sono le richieste di condanna formulate dal Pubblico Ministero::Vittorio Romano Bartolini nove anni e dieci mesi perché ritenuto il maggior responsabile dei fatti imputati che hanno portato alla bancarotta fraudolenta. Giuseppe Bartolini, Luca Luigi Bertazzini otto anni, Riccardo Toscano, Angelo Sandro Interdonato e Salvatore Giugni sette anni, mentre per Oozi Cats ex Ceo di Telit, è stata chiesta l’assoluzione. Gli ex lavoratori chiedono sempre giustizia dopo diversi anni di battaglie nelle aule di tribunale.