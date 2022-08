Carnate Unita va all’attacco: “L’amministrazione ha azzerato il dibattito”

Carnate Unita critica il silenzio e le scelte fatte dall’amministrazione comunale nell’ultima variazione di bilancio. La lista di minoranza rappresentata in consiglio dal capogruppo Laura Mauri ed Egidio Passoni ha affidato ad un lungo post su Facebook le proprie perplessità sull’esecutivo guidato dal sindaco Rosella Maggiolini.

Carnate Unita va all’attacco: “Manca il dialogo”

” Continuano ad erigere muri azzerando un principio della democrazia, il dibattito politico! Il silenzio e le mancate risposte della maggioranza sono imbarazzanti. Come portare quindi contributi per migliorare Carnate? Manca la volontà di dialogare con le minoranze o si tratta di completa impreparazione?” si domanda il gruppo di centrosinistra, fino a tre mesi orsono al governo di Carnate.

Carnate Unita va all’attacco e le scelte non spiegate del bilancio

Inoltre rimangono aperti molti dubbi sulle scelte effettuate da Carnate in Comune per quanto riguarda l’ultimo assestamento di bilancio di fine. “Il sindaco e gli assessori anche questa volta non sono stati in grado di dare risposte alle nostre domande, neppure nei campi di loro competenza. Tra le domande più importanti, abbiamo chiesto: Quali lavori si intendono realizzare visto l’aumento di oltre 200.000 euro a titolo di interventi di manutenzione? Come si spiega il provento di 200.000 euro riguardante i parcheggi? Come verranno impiegati i 53.000 euro percepiti alla voce “pnrr digitale”? Quali giochi e dove si intendono collocare in relazione alla variazione di 30.000 euro per “acquisto giochi ed arredi per aree a verde pubblico? Sparisce, invece, la somma prevista dalla precedente amministrazione per il progetto di Via Libertà” chiosa Carnate Unita.

Carnate Unita va all’attacco: “Non possiamo confrontarci”

L’analisi della lista si chiude con “non si può che constatare il disinteresse di questa amministrazione per il quartiere Stazione. Anche per questo secondo punto mancava un allegato fondamentale, il quadro generale riassuntivo. Carnate non merita una tale noncuranza ed è altrettanto grave la mancata risposta alle nostre domande: atteggiamento che impedisce il confronto e la discussione politica ma soprattutto non permette di conoscere le intenzioni della nuova maggioranza…sempre che siano chiare alla giunta Maggiolini. Il nostro voto ovviamente, senza alcuna spiegazione fornita, è stato contrario!”. Non è escluso che nelle prossime ore una risposta dell’amministrazione nel merito.