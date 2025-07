Carnate, una donna si avvicina pericolosamente ai binari: salvata dagli agenti Polfer

Agenti della Polizia ferroviaria nei giorni scorsi hanno tratto in salvo una donna, nella stazione di Carnate, che “in evidente stato di forte disagio emotivo” dicono dalla Questura di Monza, si stava pericolosamente avvicinando ai binari. Gli operatori della Polfer, in servizio presso lo scalo brianzolo delle Ferrovie dello Stato, alla vista della donna non ci hanno pensato due volte e, per evitare il peggio, sono subito intervenuti trattenendola e disponendosi come in una sorta di “barriera protettiva” impedendo così un eventuale gesto estremo.

Successivamente l’hanno accompagnata in sicurezza alla stazione di Monza, dove il personale sanitario inviato dalla Agenzia emergenza urgenza ha eseguito una prima valutazione. La donna è poi stata trasportata in codice verde all’ospedale per ricevere adeguato supporto psicologico.