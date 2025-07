Giussano, nel laghetto con l’acqua fino al collo: 20enne convinto a uscire da un vigile del fuoco fuori servizio

Immerso fino al collo nell’acqua del laghetto di Giussano, aveva già evidenti segni di ipotermia un ragazzo di vent’anni stato tratto in salvo, lunedì 7 luglio, da un vigile del fuoco di Monza fuori servizio. Il ragazzo è stato convinto dal vigile del fuoco, dopo una lunga opera di convincimento, a uscire dallo specchio d’acqua di via Viganò ed è stato affidato alle cure del personale paramedico inviato dalla Agenzia emergenza urgenza e trasportato all’ospedale di Desio in codice giallo.

Giussano: 20enne già in ipotermia convinto a uscire dall’acqua e portato al Pronto soccorso

Dopo l’allarme, scattato nel pomeriggio, attorno alle 16, sul posto si è portata una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza insieme ai carabinieri e al personale sanitario. Il vigile del fuoco fuori servizio, presente sul posto, si è qualificato ai carabinieri e, dopo essere riuscito ad allacciare un dialogo con il ragazzo, è riuscito ad avvicinarlo, a stabilire un contatto fisico e a convincerlo a uscire dall’acqua, mettendolo in sicurezza.