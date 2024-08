Carnate pensa a rilanciare e riqualificare il centro sportivo con l’aiuto di associazioni e società

Il Comune di Carnate vuole rilanciare il centro sportivo di via Pascoli e via Libertà e per farlo ha aperto un bando pubblico cercando associazioni o società che possano essere interessate a interventi di riqualificazione, ammodernamento e gestione quinquennale di tutto l’impianto. Allo stato attuale il comparto consta di: 1 campo coperto polivalente da volley/basket (struttura geodetica) 1 campo scoperto per calcio a sette, 2 struttura di servizio (spogliatoi) e 1 struttura prefabbricata (spogliatoi) nell’area nord-est, mentre nella zona sud-ovest vi sono 4 campi da tennis (di cui n° 2 coperti nella stagione invernale) 2 campi bocce all’aperto e una club house (spogliatoi e bar).

Carnate pensa a rilanciare il centro sportivo e l’attesa dell’esito

Le candidature potevano essere presentate fino al 16 agosto ed ora si attende l’esito della gara. “L’Amministrazione Comunale intende realizzare, stante le verifiche effettuate dal competente settore comunale, un complesso di interventi di riqualificazione, rigenerazione e ammodernamento del Centro Sportivo tesi a preservarne e a migliorarne la sicurezza, tali da rendere l’impianto sicuro, attrattivo, competitivo sul territorio, funzionale, economicamente sostenibile e con caratteristiche

atte a rendere un servizio appetibile per l’utenza” hanno fatto sapere dal Comune.