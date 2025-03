Carnate: giro di vite sui parcheggi, prezzi salati per i pendolari

Da due a tre euro al giorno per parcheggiare l’auto nel corso della giornata a Carnate. Oppure 45 euro per l’abbonamento mensile. Giro di vite, al rialzo, soprattutto per i pendolari che ogni giorno devono sostare con la propria vettura nei dintorni della stazione ferroviaria.

Carnate: giro di vite sui parcheggi, uniformate le tariffe

Le aree parcheggio di via Pace – via Banfi e via Dante, hanno visto infatti dal 1 marzo entrare in vigore i nuovi aumenti decisi dall’amministrazione. Si tratta di incrementi uniformati in egual modo su entrambe le aree che, fino alla scorsa settimana vedevano una differenza, anche sostanziosa, di tariffario.

Mentre, infatti, parcheggiare l’auto nell’area di via Dante costava due euro, sostare tra le via Banfi e Pace non superava l’euro e venti centesimi. Con l’entrata in vigore degli aumenti, invece, in entrambe le zone gli automobilisti dovranno sborsare tre euro. Nel primo caso l’aumento è dunque di un euro, mentre nel secondo di ben un euro e ottanta centesimi. La misura, secondo l’amministrazione, sarebbe dipesa dall’aumento contestuale dei costi e soprattutto dal fatto che negli ultimi anni le tariffe non erano mai state ritoccate.

Carnate: giro di vite sui parcheggi, proteste di chi utilizza la stazione ferroviaria

Tuttavia, la decisione ha già sollevato le proteste proprio di coloro che utilizzano l’auto ogni giorno e soltanto per arrivare alla stazione di Carnate per poi imbarcarsi sui treni di Trenord. Che già da soli meriterebbero, per ritardi, corse saltate e altre quotidiane avversità, un premio. Invece quel che riceveranno sarà un nuovo salasso.

Il risparmio tra chi deciderà di pagare i 3 euro al giorno (ammesso che si rechi al lavoro tutti i giorni della settimana), pari a 60 euro mensili, e chi sottoscriverà l’abbonamento mensile sarà di 15 euro, con un aumento però rispetto al passato di 5 euro in caso di abbonamento e di ben 20 euro per chi pagava giornalmente. Una mossa probabilmente per incrementare gli abbonamenti, ma che – come si diceva – potrebbe non sortire l’effetto sperato data la presenza ancora in molti posti di lavoro del cosiddetto smart working. Per chi invece pagava un euro e venti, lo scontrino finale sarà a più 21 euro in caso di abbonamento e di 36 euro in caso di pagamento giorno per giorno.

Carnate: giro di vite sui parcheggi, novità anche sui gratta e sosta in centro

Non si tratta però dell’unica novità. Infatti il comune ha deciso di intervenire anche sui gratta e sosta relativi ai parcheggi del centro. Qui sono rimasti in vigore i “bollini” per favorire i residenti senza aumentare i costi, ma sono cambiate le suddivisioni del territorio. L’area A – arancione – comprende via Bazzini, via Papa Giovanni XXIII, via Grigna e Resegone; l’area B – di colore verde – via Matteotti, via Roma, via Pascoli; l’area C di color azzurro tra via della Vittoria, via Volta e Garibaldi; e l’area D – color marrone – per le vie Banfi, Edison fino a via Buonarroti.