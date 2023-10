Carnate: due uomini si picchiano in stazione, minacce ai passeggeri del treno

Aggressioni, pestaggi e pure un capotreno che insegue e blocca un uomo visibilmente alterato, che minacciava tutti sul treno. Tutto questo è accaduta alla stazione di Carnate lo scorso sabato 30 settembre verso le 8.30. Due uomini hanno incominciato a picchiarsi l’un l’altro vicino alla biglietteria dopo aver fatto anche pesanti apprezzamenti verso le persone presenti in stazione. A un certo punto uno dei due coinvolto nella colluttazione è fuggito, mentre l’altro è finito a terra sanguinante.

Carnate: due uomini si picchiano e l’intervento del capotreno

Proprio quest’ultimo si è alzato come se nulla fosse, ha recuperato una bottiglia di vetro da un cestino rompendola e salendo su un convoglio in partenza sui binari minacciando i passeggeri. Solo la prontezza del capotreno ha permesso di bloccare l’uomo e farlo scendere dal convoglio. Non pago l’individuo ha cominciato a lanciare sassi contro il treno in partenza. Lo stesso uomo è poi scappato mentre sul luogo giungevano l’ambulanza e i carabinieri allertati dalle persone presenti in stazione che hanno assistito all’incredibile scena.