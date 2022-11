Carnate, altri controlli dei carabinieri in zona stazione

Dodici carabinieri in uniforme impegnati per diverse ore nel controllo della zona della stazione ferroviaria di Carnate. Dalle pomeriggio fino a sera, i militari del Comando Compagnia di Vimercate con il Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Milano hanno controllato il parcheggio e le vie limitrofe con diversi posti di controllo. Una decina i veicoli controllati, quattro conducenti negativi all’etilometro.

Carabinieri Carnate

Carnate, altri controlli dei carabinieri: ispezionati tre esercizi commerciali, multa e diffida

Ispezionati in serata tre esercizi commerciali, due pizzerie e un minimarket, in via Roma: in uno dei locali sono state riscontrate carenze igieniche secondo le norme Hccp per una sanzione ammistrativa di 2mila euro; un secondo è stato diffidato all’Ats per insufficienze strutturali.