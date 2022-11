Carnate: 16enne tetraplegico muore in casa, segnalazione in Procura

Era un ragazzo tetraplegico il sedicenne trovato morto nel pomeriggio di martedì 15 novembre , nella sua abitazione di viale Brianza a Carnate.

Carnate: 16enne tetraplegico muore e l’allarme del padre

Una morte, da quanto si è appreso, per cause naturali. Quella che si era già delineata come una tragedia agli occhi del padre, era iniziata nel pomeriggio di martedì 15 novembre. I genitori, di origine rumena (il padre lavora a Torino e la madre abita a Carnate, con il ragazzo) sono separati. E in questi giorni la mamma doveva assentarsi per un viaggio assieme al nuovo compagno. Per non far mancare l’assistenza al figlio (la tetraplegia è una paralisi che coinvolge tutti e quattro gli arti e il torso e in genere la paralisi riguarda non solo il movimento ma anche i sensi. Alla base della tetraplegia c’è un danno cerebrale o al midollo spinale) aveva chiamato una badante che prestasse le sue cure, 24 ore su 24, al ragazzo.

Martedì mattina il padre del giovane si era premurato di chiamare al telefono la badante per assicurarsi che tutto andasse bene. Dopo due, tre, quattro, cinque volte che tentava di mettersi in contatto con la donna, allarmato, ha deciso di rivolgersi ai carabinieri della Compagnia di Vimercate.

Carnate: 16enne tetraplegico muore e l’arrivo dei soccorsi

È così che i militari, una volta arrivati in viale Brianza ed entrati nell’appartamento indicato dall’uomo, si sono trovati di fronte a quello che il padre stesso temeva. Il ragazzo era disteso sul suo letto, privo di vita. Lanciato l’allarme poco dopo è arrivato il 118 con personale medico e paramedico, ma purtroppo ai sanitari non è rimasto altro che confermare il decesso del giovane. Subito dopo sono arrivati anche i carabinieri del Nucleo Rilievi del comando provinciale dell’Arma di Monza e Brianza che hanno iniziato un dettagliato sopralluogo per tentare di ricostruire cosa fosse accaduto in quella casa. La squadra scientifica dell’Arma si è trattenuta per diverse ore all’interno dell’abitazione, diverse ore che sono servite ad effettuare tutti i rilievi del caso.

Carnate: 16enne tetraplegico muore e la segnalazione in Procura

Gli investigatori prima di avanzare qualsiasi ipotesi hanno preferito restare in attesa degli esami esperiti sia dai colleghi della Scientifica che dai sanitari. Anche se, nell’immediatezza, escludendo l’ipotesi omicidio, nessuna pista poteva essere ignorata: un tragico e letale malore o un improvviso malessere dovuto a cause naturali, le apparenze sembravano comunque propendere per quest’ultima ipotesi.

Mercoledì 16 novembre sembra che il Comando della Compagnia di Vimercate abbia inviato alla Procura della Repubblica di Monza una segnalazione per morte naturale. Bisognerà vedere se la Procura prenderà atto della segnalazione o se deciderà di approfondire le cause della morte del ragazzo e quindi disporre l’autopsia. Solo allora il corpo del ragazzo sarà a disposizione dei familiari.