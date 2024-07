Caritas Ambrosiana: le proposte estive di volontariato, dai Cantieri di solidarietà al Pranzo è servito

Tornano le proposte estive di volontariato per i ragazzi e i giovani promosse dalla Caritas ambrosiana.

Caritas Ambrosiana: le proposte estive di volontariato, i Cantieri di solidarietà in Italia e all’estero

Al via, a partire dal 20 luglio, i Cantieri della solidarietà con la ventisettesima edizione dei campi di servizio e condivisione che anche quest’anno si svolgeranno in Italia e all’estero: dalla Bosnia Erzegovina alla Moldova, dal Kenya alle Filippine, dall’Indonesia al Nicaragua e il Perù. E poi i campi in Italia: a Lecco, Genova e in Puglia. Il campo di solidarietà di Lecco (il più vicino a Monza e Brianza) inizierà il 2 agosto fino al 10. Qui sono sei i posti disponibili, per ragazzi tra 24 e 35 anni. Già 76 giovani hanno aderito per questa edizione, che si sommano ai 2.150 delle precedenti edizioni. Tutte le info con le indicazioni relative a ogni cantiere sono disponibili sul sito cantieri.caritasambrosiana.it.

Caritas Ambrosiana: le proposte estive di volontariato, il Pranzo è servito

Un’altra opportunità riguarda il progetto Il pranzo è servito, dedicato alle persone anziane, in programma dall’1 al 30 agosto nel Refettorio ambrosiano, a Milano. Al pranzo, offerto ogni giorno nella struttura di piazza Greco 11 per ottanta persone, possono partecipare gli over 65 residenti nel territorio dei decanati milanesi di Niguarda, Turro e Zara. Il progetto richiede la partecipazione attiva di volontari disponibili a servire il pasto e animare il momento del pranzo. Per le adesioni occorre scrivere a volontariato@caritasambrosiana.it.

Caritas Ambrosiana: le proposte estive di volontariato, lo sportello di orientamento

Fino alla metà di luglio resta aperto lo sportello di orientamento al volontariato, aperto a chi desidera impegnarsi nei servizi offerti dalle cooperative del consorzio Farsi prossimo e le altre realtà collegate come le Caritas territoriali. Gli ambiti di azione sono molteplici. Per maggiori informazioni è possibile compilare il form sul sito di Caritas ambrosiana o scrivere a volontariato@caritasambrosiana.it.