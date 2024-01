Carico perso sulla carreggiata a Giussano, riaperto al traffico il tratto della Statale 36

Riaperto al traffico dopo oltre due ore, attorno alle 21.50, il tratto della superstrada Statale 36 Valassina, all’altezza di Giussano, in direzione Milano, dove un camion, in serata, aveva perduto parte del carico sulla carreggiata. Il blocco temporaneo della circolazione, con uscita obbligatoria ad Arosio, ha causato oltre cinque chilometri di coda.

La coda in Valassina

Sul posto la Polizia Stradale di Monza insieme a squadre di personale Anas. Su richiesta della stessa Anas, per consentire la riapertura del tratto interessato, sono intervenuti i vigili del fuoco di Carate Brianza con una autopompa per il lavaggio della carreggiata e un automezzo spargisale per evitare gelate notturne. (Notizia aggiornata)